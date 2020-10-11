Температурный рекорд ожидается в середине октября в Ростове

В среду 14 октября воздух в Ростове прогреется до +28 С, это будет самый жаркий день предстоящей недели. Как пишет «Комсомольская правда», до этого рекордную температуру +26,9 С в середине октября зафиксировали 42 года назад в 1988-м. Самой холодной середина октября была в 1925 году, когда температура воздуха составила +4,3 С.