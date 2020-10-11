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Posted 11 октября 2020, 10:29

Published 11 октября 2020, 10:29

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Температурный рекорд ожидается в середине октября в Ростове

11 октября 2020, 10:29
Рекорд почти полувековой давности побьет температура воздуха в Ростове-на-Дону в середине октября, следует из прогноза синоптиков.

В среду 14 октября воздух в Ростове прогреется до +28 С, это будет самый жаркий день предстоящей недели. Как пишет «Комсомольская правда», до этого рекордную температуру +26,9 С в середине октября зафиксировали 42 года назад в 1988-м. Самой холодной середина октября была в 1925 году, когда температура воздуха составила +4,3 С.

Всю неделю в Ростове будет жарко, +26…+28 С, ветер утихнет, его скорость составит 1-3 метра в секунду.

Напомним, в пятницу на Ростов опять обрушилась пыльная буря.

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