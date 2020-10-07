Ростовчане рассказали, почему боятся новой пыльной бури

Posted 7 октября 2020, 20:36
Published 7 октября 2020, 20:36
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
Напомним, представитель Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что буря может вернуться в четверг и пятницу. Вместе с этим усилится ветер до 23 метров в секунду.
Первый раз буря появилась на прошлой неделе и продержалась два дня.
Многие пользователи в соцсетях написали, что они только отмыли квартиры от пыли. Они заявили, что это их пугает больше всего.
«Оставайтесь дома. А если выходите, то в маске», — прозвучало в комментариях.
«Я надеюсь, что синоптики по старой доброй традиции ошиблись и этого не повторится», — написала одна из местных жительниц.
«Да уж… Весело будет. Я до сих пор этой пылью чихаю хожу», — заявил горожанин.
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