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Posted 13 октября 2020, 08:13

Published 13 октября 2020, 08:13

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Число госпитализированных с коронавирусом резко выросло в Ростовской области

Число госпитализированных с коронавирусом резко выросло в Ростовской области

13 октября 2020, 08:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в больницах находится 2031 пациент с коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Днем ранее этот показатель составлял 1970 занятых коек в ковидных госпиталях. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены 143 тяжелобольных.

За сутки в области зарегистрировали 277 заболевших, вылечились 199 пациентов. За все время заразились 25175 человек.

«За сутки скончались девять местных жителей, у которых были сопутствующие заболевания. Число умерших от коронавируса выросло до 605 человек», — сказано в сообщении.

Ранее ростовчан напугало возможное введение ограничений.

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#Общество#Новости
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