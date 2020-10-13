Число госпитализированных с коронавирусом резко выросло в Ростовской области

Posted 13 октября 2020, 08:13
Published 13 октября 2020, 08:13
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Днем ранее этот показатель составлял 1970 занятых коек в ковидных госпиталях. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены 143 тяжелобольных.
За сутки в области зарегистрировали 277 заболевших, вылечились 199 пациентов. За все время заразились 25175 человек.
«За сутки скончались девять местных жителей, у которых были сопутствующие заболевания. Число умерших от коронавируса выросло до 605 человек», — сказано в сообщении.