Число умерших от коронавируса в Ростовской области увеличилось на девять человек

Posted 13 октября 2020, 08:25
Published 13 октября 2020, 08:25
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
«Это четыре женщины, 58, 59, 74 и 84 лет, и пятеро мужчин — 60, двое по 66 лет, 73, 83 лет», — сказано в сообщении. У всех умерших наблюдались хронические заболевания жизненно важных систем организма.
Всего же с начала пандемии коронавируса от инфекции умерли 605 человек, в том числе мать губернатора региона Василия Голубева. Заразились 25175 жителей области, из них 277 за последние сутки.
Более двух тысяч больных находятся в стационарах, из них 143 пациента в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.