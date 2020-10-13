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Posted 13 октября 2020, 08:25

Published 13 октября 2020, 08:25

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Число умерших от коронавируса в Ростовской области увеличилось на девять человек

Число умерших от коронавируса в Ростовской области увеличилось на девять человек

13 октября 2020, 08:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Еще девять пациентов с коронавирусом умерли в Ростовской области 13 октября, сообщили в региональном правительстве.

«Это четыре женщины, 58, 59, 74 и 84 лет, и пятеро мужчин — 60, двое по 66 лет, 73, 83 лет», — сказано в сообщении. У всех умерших наблюдались хронические заболевания жизненно важных систем организма.

Всего же с начала пандемии коронавируса от инфекции умерли 605 человек, в том числе мать губернатора региона Василия Голубева. Заразились 25175 жителей области, из них 277 за последние сутки.

Более двух тысяч больных находятся в стационарах, из них 143 пациента в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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