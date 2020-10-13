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Posted 13 октября 2020, 17:38

Published 13 октября 2020, 17:38

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

Что запретят жителям Ростова со среды из-за коронавируса

13 октября 2020, 17:38
В Ростове-на-Дону со среды введут ряд ограничений из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом, сообщили в мэрии.

Снова станут запрещены соревнования и массовые мероприятия, в том числе развлекательного характера. Рестораны и кафе должны будут закрываться в 22.00. После этого можно заказать доставку.

Ночные клубы и дискотеки не смогут работать совсем, а в барах запретят курение кальянов. Документ о введении ограничений подписал и. о. главы администрации города Юрий Овчинников.

Поменяется и график движения маршрутных автобусов. Это необходимо, чтобы в салонах не происходило скопления пассажиров.

На данный момент нет информации, когда снимут ограничения.

Ранее стало известно, что число госпитализированных с коронавирусом резко выросло в Ростовской области.

#Общество#Новости
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