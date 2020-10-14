В Ростовской области коронавирусом за сутки заболели 280 человек

Posted 14 октября 2020, 09:02
Published 14 октября 2020, 09:02
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Выздоровели за это время 307 пациентов, скончались девять человек, в том числе шесть женщин. Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходятся 605 зараженных.
«В больницах находятся 2007 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключен 141 человек. Жертвами инфекции стали 614 заболевших», — сказано в сообщении. За все время заразились 25455 человек, медики выписали 20335 граждан. В области выполнили 790 тысяч тестов на инфекцию.