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Posted 14 октября 2020, 09:02

Published 14 октября 2020, 09:02

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

В Ростовской области коронавирусом за сутки заболели 280 человек

В Ростовской области коронавирусом за сутки заболели 280 человек

14 октября 2020, 09:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в рамках проведенных лабораторных испытаний за сутки зарегистрировали 280 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за это время 307 пациентов, скончались девять человек, в том числе шесть женщин. Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходятся 605 зараженных.

«В больницах находятся 2007 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключен 141 человек. Жертвами инфекции стали 614 заболевших», — сказано в сообщении. За все время заразились 25455 человек, медики выписали 20335 граждан. В области выполнили 790 тысяч тестов на инфекцию.

Напомним, что в среду ввели ограничения в Ростове из-за ситуации с коронавирусом.

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