Мать погибшего в батайской больнице мальчика рассказала, как лечили ее сына

Posted 15 октября 2020, 13:24
Published 15 октября 2020, 13:24
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Мать погибшего ребенка обратилась к представителям всего госструктур, которые ведут расследование инцидента и подробно изложила свою версию произошедшего. Юлия Лаптева сообщила, что провела свое собственное расследование, для которого привлекала врачей, и считает виновным в смерти ребенка лечащего врача.
Как сообщалось ранее, в сентябре сообщалось о начале проверки по факту смерти годовалого ребенка в ЦГБ Батайска. Мальчик скончался в больнице 30 августа, ему был поставлен диагноз острая кишечная инфекция, которая сопровождалась инфекционно-токсическим шоком.
По словам Юлии Лаптевой при оступлении ее сына в больницу врач не осмотрел ребенка должным образом, не принял во внимание информацию о имеющейся особенности кишечника пациента, а также аллергический анамнез матери и старшего брата. Ребенок не был обследован, в больнице даже не оказалось градусника, его пришлось купить родителям. Из-за капельниц, которые были назначены врачом, мальчику становилось хуже. Медработники не реагировали на слова родителей, что ребенок не ходит в туалет, его живот раздут, а состояние ухудшается.
«Ребенку был поставлен медсестрой укол антибиотика внутримышечно, при этом она не объяснила перед введением цель и ход предстоящей процедуры, не получила информированное согласие на ее проведение, не провела внутрикожную пробу на антибиотик. Как мы увидели позже в медицинской карте, этот укол есть только в листе назначения врача — „в/м Амикацин 150 мг“. После укола малыш стал задыхаться, посинели губы, похолодели ручки и ножки, животик был горячий. Сейчас в документах отсутствует описание состояния ребенка после укола, а также дальнейшие манипуляции которые делал врач и медсестра, увидев ухудшение состояния ребёнка», — рассказала мать.
При этом все манипуляции совершались в процедурном кабинете. Со слов Юлии, малышу сделали ЭКГ, поставили укол литической смеси, сделали забор крови из вены и отправили на рентген. При этом матери пришлось самостоятельно нести ребенка сначала на рентген, а потом в отделение реанимации, которое находится в другом крыле больницы. В реанимацию мальчик попал в тяжелом состоянии.
Вскоре малыш впал в кому и произошла остановка сердца. Врачам удалось реанимировать его, давление малыш не держал. В результате маленький пациент скончался через 12 часов после поступления в больницу.
Юлия сообщила, что на все свои обращения в правоохранительные органы и различные ведомства с требованием привлечь лечащего врача к ответственности и проверить больницу получала формальные ответы. Мать считает, что ребенок был недообследован, ему вовремя не провели УЗИ, несмотря на все показания, не отправили в Ростов для заместительной почечной терапии, в карте присутствует информация о препаратах, следы которых не были найдены в крови погибшего малыша.
Результаты своего расследования жительница Батайска собирается передать в Следственный комитет.