Мать погибшего в батайской больнице мальчика рассказала, как лечили ее сына

«Ребенку был поставлен медсестрой укол антибиотика внутримышечно, при этом она не объяснила перед введением цель и ход предстоящей процедуры, не получила информированное согласие на ее проведение, не провела внутрикожную пробу на антибиотик. Как мы увидели позже в медицинской карте, этот укол есть только в листе назначения врача — „в/м Амикацин 150 мг“. После укола малыш стал задыхаться, посинели губы, похолодели ручки и ножки, животик был горячий. Сейчас в документах отсутствует описание состояния ребенка после укола, а также дальнейшие манипуляции которые делал врач и медсестра, увидев ухудшение состояния ребёнка», — рассказала мать.