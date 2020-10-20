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Вернуть в свое ведение маршруты в «Мегу» намерены власти Ростова

20 октября 2020, 09:10
Фото: «Ростовский городской транспорт» / rostovgortrans.ru
Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы намерены вернуть в свое ведение межмуниципальные маршруты, часть которых проходит по городу, сообщила председатель гордумы Зинаида Неярохина.

Как пишет «Ростовский городской транспорт», негородские перевозчики, работающие в Ростове, часто нарушают масочный режим. Кроме того, на таких маршрутах отличаются тарифы, порядок предоставления льгот и используется транспорт более низкого технического уровня.

Речь идет о маршрутах в ТЦ «Мега», рынок «Атлант» через поселок Верхнетемерницкий, а также в хутор Обуховка. Часть этих маршрутов проходит по территории Ростова, и город намерен вернуть их себе. Соответствующий запрос депутаты Гордумы направят в областное Законодательное собрание.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону рассматривают возможность создания муниципальной транспортной инспекции.

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