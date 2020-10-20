Вернуть в свое ведение маршруты в «Мегу» намерены власти Ростова

Речь идет о маршрутах в ТЦ «Мега», рынок «Атлант» через поселок Верхнетемерницкий, а также в хутор Обуховка. Часть этих маршрутов проходит по территории Ростова, и город намерен вернуть их себе. Соответствующий запрос депутаты Гордумы направят в областное Законодательное собрание.