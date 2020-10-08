rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября 2020, 06:37

Published 8 октября 2020, 06:37

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Перевозчиков на четыре маршрута выбрали в Ростове

Перевозчиков на четыре маршрута выбрали в Ростове

8 октября 2020, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону определили транспортные компании, которые будут обслуживать четыре автобусных маршрута, сообщили в городской администрации.

ООО «Транс-СервисЮг», который стал единственным участником конкурса, будет обслуживать маршруты № 1, 17 и 43, обеспечивающие транспортное сообщение между жилым районом Суворовский и центральным рынком, а также главным автовокзалом.

Компания «Авто-Сити» получила маршрут № 10 (10а) из Суворовского до ГПЗ-10.

На маршруте № 10 только половина автобусов будет оборудована кондиционерами. Все остальные маршруты будут обслуживаться автобусами с кондиционерами и приспособлениями для маломобильных граждан.

Примечательно, что ранее в Ростове расторгли контракт с «Авто-Сити» за нарушения в работе.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика