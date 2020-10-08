Перевозчиков на четыре маршрута выбрали в Ростове

Posted 8 октября 2020, 06:37
Published 8 октября 2020, 06:37
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
ООО «Транс-СервисЮг», который стал единственным участником конкурса, будет обслуживать маршруты № 1, 17 и 43, обеспечивающие транспортное сообщение между жилым районом Суворовский и центральным рынком, а также главным автовокзалом.
Компания «Авто-Сити» получила маршрут № 10 (10а) из Суворовского до ГПЗ-10.
На маршруте № 10 только половина автобусов будет оборудована кондиционерами. Все остальные маршруты будут обслуживаться автобусами с кондиционерами и приспособлениями для маломобильных граждан.