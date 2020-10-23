Почти 300 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки

Posted 23 октября 2020, 08:02
Published 23 октября 2020, 08:02
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Вылечились 359 местных жителей, скончались 15 пациентов. Среди них восемь женщин в возрасте от 56 до 80 лет и семеро мужчин — от 55 до 92 лет. Новые случаи заболевания подтвердили в 32 городах и районах. В том числе Ростове, Новошахтинске, Гуково, Шахтах.
В больницах находятся 2153 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 173 тяжелобольных. В лабораториях повели более 867 тысяч тестов на инфекцию.
«Всего в области заразились 28139 человек, вылечился 22641 заболевший. Жертвами инфекции стали 719 человек», — сказано в сообщении.
Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.