Почти 300 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки

Вылечились 359 местных жителей, скончались 15 пациентов. Среди них восемь женщин в возрасте от 56 до 80 лет и семеро мужчин — от 55 до 92 лет. Новые случаи заболевания подтвердили в 32 городах и районах. В том числе Ростове, Новошахтинске, Гуково, Шахтах.