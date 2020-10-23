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Posted 23 октября 2020, 05:46

Published 23 октября 2020, 05:46

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Новые койки для людей с подозрением на коронавирус появятся в Ростове

23 октября 2020, 05:46
В Ростове-на-Дону на территории больницы скорой медицинской помощи появится провизорное отделение на 30 коек, заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации города рассказал о росте числа заболевших пневмонией. Этим пациентам нужны лечение и госпитализация.

«По этой причине мы приняли решение увеличить коечный фонд. Всего появятся 30 коек», — уточнил сити-менеджер.

В данный момент идут работы по созданию санитарных шлюзов. У пациентов появится возможность сделать компьютерную томографию легких.

В целях безопасности в учреждении сделали отдельный вход. До этого жительница Ростова рассказала, как переболела коронавирусом.

#Общество#Новости
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