Ростовские медики ожидали увольнения министра

Posted 27 октября 2020, 09:09
Published 27 октября 2020, 09:09
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Ростовские медики негодуют. По их словам, в городе происходят страшные вещи, а в это время глава регионального здравоохранения уехала отдыхать, публикуя при этом в соцсети яркие моменты своего времяпрепровождения.
«Увольнение министра ожидаемо, все к этому вело. Потому что в такое сложное время просто так ни один руководитель не покинет свой город. А ее публикации в соцсетях можно расценить только как насмешку», — сообщили в одной из ростовских больниц.