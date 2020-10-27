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Posted 27 октября 2020, 09:09

Published 27 октября 2020, 09:09

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ростовские медики ожидали увольнения министра

27 октября 2020, 09:09
Сюжет
Эксклюзив
Увольнение регионального министра не вызвало удивления у ростовских медиков, сообщили RostovGazeta в нескольких городских медучреждениях города.

Ростовские медики негодуют. По их словам, в городе происходят страшные вещи, а в это время глава регионального здравоохранения уехала отдыхать, публикуя при этом в соцсети яркие моменты своего времяпрепровождения.

«Увольнение министра ожидаемо, все к этому вело. Потому что в такое сложное время просто так ни один руководитель не покинет свой город. А ее публикации в соцсетях можно расценить только как насмешку», — сообщили в одной из ростовских больниц.

Напомним, что сегодня министр донского здравоохранения Татьяна Быковская была уволена.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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