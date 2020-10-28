Рост средней заработной платы замедлился в Ростовской области

Posted 28 октября 2020, 11:16
Published 28 октября 2020, 11:16
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Так, за восемь месяцев 2020 года показатель средней заработной платы вырос на 5,5%. При этом за период с января по август реальная заработная плата выросла на 2,6%.
Самая высокая средняя зарплата оказалась у работников, занятых производством табачных изделий (в среднем за месяц 69,8 тысячи рублей) и в нефтеперерабатывающей промышленности (51,8 тысячи рублей).
Хороший заработок и у работников, занятых финансовой и страховой деятельностью, их зарплата составила 58,8 тысячи рублей. Также хорошо оплачивается в регионе труд работников, занятых в научно и технической сферах, где зарплаты в среднем составляют 45 тысяч рублей. Работники, задействованные в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха получают в среднем 44,4 тысячи рублей, а работающие в секторе информации и связи в среднем получали 41,3 тысячи. рублей.