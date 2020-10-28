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Posted 28 октября 2020, 11:16

Published 28 октября 2020, 11:16

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Рост средней заработной платы замедлился в Ростовской области

28 октября 2020, 11:16
В Ростовской области средняя заработная плата составила по итогам августа 2020 года 34159,3 рубля, говорится в сообщении Территориального органа государственной статистики.

Так, за восемь месяцев 2020 года показатель средней заработной платы вырос на 5,5%. При этом за период с января по август реальная заработная плата выросла на 2,6%.

Самая высокая средняя зарплата оказалась у работников, занятых производством табачных изделий (в среднем за месяц 69,8 тысячи рублей) и в нефтеперерабатывающей промышленности (51,8 тысячи рублей).

Хороший заработок и у работников, занятых финансовой и страховой деятельностью, их зарплата составила 58,8 тысячи рублей. Также хорошо оплачивается в регионе труд работников, занятых в научно и технической сферах, где зарплаты в среднем составляют 45 тысяч рублей. Работники, задействованные в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха получают в среднем 44,4 тысячи рублей, а работающие в секторе информации и связи в среднем получали 41,3 тысячи. рублей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области число безработных выросло в шесть раз.

#Общество#Новости
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