Рост средней заработной платы замедлился в Ростовской области

Хороший заработок и у работников, занятых финансовой и страховой деятельностью, их зарплата составила 58,8 тысячи рублей. Также хорошо оплачивается в регионе труд работников, занятых в научно и технической сферах, где зарплаты в среднем составляют 45 тысяч рублей. Работники, задействованные в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха получают в среднем 44,4 тысячи рублей, а работающие в секторе информации и связи в среднем получали 41,3 тысячи. рублей.