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Ростовский врач пожаловалась на унижение со стороны пациентов

29 октября 2020, 18:52
Фото: pixabay
Жительница Ростова-на-Дону, которая представилась врачом, пожаловалась на хамское поведение пациентов, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Ростовчанка рассказала, что ее стаж составляет 20 лет и у нее закончилось терпение. Причиной стали пациенты, которые издеваются над бригадой скорой помощи.

«Больные считают, что могут безнаказанно нас унижать, оскорблять, орать на нас матом и угрожать. Почему я должна это терпеть», — пожаловалась автор публикации.

Она добавила, что в среду вызвала полицию и написала заявление на хамов. Пользователи в комментариях написали, что врач все правильно сделала.

Некоторые предложили записывать все конфликты на видео.

Ранее появилась информация, что врачи горбольницы № 20 в Ростове плакали от бессилия, видя, как умирают пациенты.

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