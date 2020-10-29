Ростовский врач пожаловалась на унижение со стороны пациентов

Ростовчанка рассказала, что ее стаж составляет 20 лет и у нее закончилось терпение. Причиной стали пациенты, которые издеваются над бригадой скорой помощи.
«Больные считают, что могут безнаказанно нас унижать, оскорблять, орать на нас матом и угрожать. Почему я должна это терпеть», — пожаловалась автор публикации.
Она добавила, что в среду вызвала полицию и написала заявление на хамов. Пользователи в комментариях написали, что врач все правильно сделала.
Некоторые предложили записывать все конфликты на видео.
Ранее появилась информация, что врачи горбольницы № 20 в Ростове плакали от бессилия, видя, как умирают пациенты.