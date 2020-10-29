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Центр подготовки футболистов с восемью полями в Ростове построят до 2024 года

29 октября 2020, 13:25
Фото: donland.ru
На левом берегу в Ростове-на-Дону до 2024 года появится спортивный кластер с центром подготовки футболистов, сообщили в областном правительстве.

В центре будет восемь футбольных полей, всего на территории кластера расположат более 60 спортивных объектов. В их числе трасса для экстремальных видов спорта ВМХ и маутинбайка, физкультурно-оздоровительный комплекс, зона современного пятиборья, легкоатлетическая зона, поле для метания, плавательный бассейн, стадион для стритбола, стадион для пляжных видов спорта и эллинги для хранения лодок.

Центром кластера станет стадион «Ростов-Арена», рядом с которым построят крытый спортивно-зрелищный комплекс с восемью тысячами зрительских мест, скалодром, скейтпарк, а также трассу для картинга.

Отмечается, что к 2024 году на объектах спортивного кластера на левом берегу Дона можно будет заниматься 20-ю олимпийскими видами спорта.

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