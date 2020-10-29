Центр подготовки футболистов с восемью полями в Ростове построят до 2024 года

В центре будет восемь футбольных полей, всего на территории кластера расположат более 60 спортивных объектов. В их числе трасса для экстремальных видов спорта ВМХ и маутинбайка, физкультурно-оздоровительный комплекс, зона современного пятиборья, легкоатлетическая зона, поле для метания, плавательный бассейн, стадион для стритбола, стадион для пляжных видов спорта и эллинги для хранения лодок.
Центром кластера станет стадион «Ростов-Арена», рядом с которым построят крытый спортивно-зрелищный комплекс с восемью тысячами зрительских мест, скалодром, скейтпарк, а также трассу для картинга.
Отмечается, что к 2024 году на объектах спортивного кластера на левом берегу Дона можно будет заниматься 20-ю олимпийскими видами спорта.