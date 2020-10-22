Спортивную инфраструктуру расширят на левом берегу реки Дон в Ростове

В настоящее время в парке Левобережный было обустроено 29 объектов, среди них площадки для пляжного волейбола, универсальные площадки для игровых видов спорта, теннисные корты, велодорожка, тренажерный комплекс. На территории гребного канала также обновили многофункциональные спортивные площадки, построили футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Сейчас ведутся работы по созданию велотрассы.