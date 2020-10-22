Спортивную инфраструктуру расширят на левом берегу реки Дон в Ростове

Posted 22 октября 2020, 14:31
Published 22 октября 2020, 14:31
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
В частности, по распоряжению главы региона Василия Голубева из бюджета области направят порядка 22,8 миллиона рублей для спортивной школы олимпийского резерва № 5. Деньги пойдут на обустройство полей метания, пляжных видов спорта и площадки для стритбола.
В Ростовской области планируется создать сеть спортивных кластеров из 14 объектов. Самым крупным из них будет кластер, расположенный на левом берегу Дона в Ростове, его «сердцем» является стадион «Ростов-Арена» и гребной канал «Дон».
В настоящее время в парке Левобережный было обустроено 29 объектов, среди них площадки для пляжного волейбола, универсальные площадки для игровых видов спорта, теннисные корты, велодорожка, тренажерный комплекс. На территории гребного канала также обновили многофункциональные спортивные площадки, построили футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Сейчас ведутся работы по созданию велотрассы.
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