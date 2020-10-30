У чиновников сферы здравоохранения Ростова начались обыски

Елена Кожухова долго отрицала случившееся. Однако вскоре об этом открыто заговорили врачи. После оглашения информации и подтверждающих фактов в прессе, происшествием заинтересовались на федеральном уровне. Внезапно, за один день покинули по собственному желанию свои посты министр донского здравоохранения Татьяна Быковская и глава управления городского здравоохранения Надежда Левицкая.