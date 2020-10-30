У чиновников сферы здравоохранения Ростова начались обыски

Обыски у уволенной главы Горздрава Надежды Левицкой и заместителя главы администрации по соцвопросам Елены Кожуховой прошли на рабочих местах. Ростовчане подозревают, что это может быть связано с недавними событиями массовой гибели людей в ковидном госпитале, созданном на базе горбольницы № 20.
Елена Кожухова долго отрицала случившееся. Однако вскоре об этом открыто заговорили врачи. После оглашения информации и подтверждающих фактов в прессе, происшествием заинтересовались на федеральном уровне. Внезапно, за один день покинули по собственному желанию свои посты министр донского здравоохранения Татьяна Быковская и глава управления городского здравоохранения Надежда Левицкая.
В ГУ МВД РФ региона сообщили, что комментариев для прессы по данному поводу пока нет. О подробностях увольнения чиновников писала RostovGazeta.