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У чиновников сферы здравоохранения Ростова начались обыски

30 октября 2020, 13:35
Фото: rostov-gorod.ru
У заместителя главы администрации по социальным вопросам Елены Кожуховой и экс-главы Горздрава Надежды Левицкой прошли обыски, в ГУ МВД РФ Ростовской области сообщили RostovGazeta, что по этому вопросу комментариев для прессы пока нет.

Обыски у уволенной главы Горздрава Надежды Левицкой и заместителя главы администрации по соцвопросам Елены Кожуховой прошли на рабочих местах. Ростовчане подозревают, что это может быть связано с недавними событиями массовой гибели людей в ковидном госпитале, созданном на базе горбольницы № 20.

Елена Кожухова долго отрицала случившееся. Однако вскоре об этом открыто заговорили врачи. После оглашения информации и подтверждающих фактов в прессе, происшествием заинтересовались на федеральном уровне. Внезапно, за один день покинули по собственному желанию свои посты министр донского здравоохранения Татьяна Быковская и глава управления городского здравоохранения Надежда Левицкая.

В ГУ МВД РФ региона сообщили, что комментариев для прессы по данному поводу пока нет. О подробностях увольнения чиновников писала RostovGazeta.

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