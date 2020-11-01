Ростовский рэпер Баста заявил о своей гордости

Posted 1 ноября 2020, 07:32
Published 1 ноября 2020, 07:32
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Во время передачи у артиста спросили, является ли он донским казаком или уже москвичом. Рэпер заявил, что гордится быть ростовчанином и прописан в этом городе.
«Я являюсь поклонником своего города. Очень хорошо, когда мы пытаемся сохранить свою идентичность, но не забываем о том, что мы в первую очередь должны оценивать друг друга по личным качествам», — заявил Баста.
По правилам передачи, вопросы Басте задавали дети. Добавим, что сейчас рэпер проживает в Москве.
Ранее подписчики попросили Басту не устраивать провокации.