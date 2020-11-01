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Posted 1 ноября 2020, 07:32

Published 1 ноября 2020, 07:32

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовский рэпер Баста заявил о своей гордости

1 ноября 2020, 07:32
Рэпер Баста из Ростова-на-Дону стал участником передачи «101 вопрос взрослому» и ответил на вопросы о своем творчестве, шоу показали на Первом канале.

Во время передачи у артиста спросили, является ли он донским казаком или уже москвичом. Рэпер заявил, что гордится быть ростовчанином и прописан в этом городе.

«Я являюсь поклонником своего города. Очень хорошо, когда мы пытаемся сохранить свою идентичность, но не забываем о том, что мы в первую очередь должны оценивать друг друга по личным качествам», — заявил Баста.

По правилам передачи, вопросы Басте задавали дети. Добавим, что сейчас рэпер проживает в Москве.

Ранее подписчики попросили Басту не устраивать провокации.

#Общество#Новости
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