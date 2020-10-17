На 200 тысяч рублей оштрафовали организатора концерта Басты в Ростове

Концерт Басты на летней веранде ночного клуба Embargo Villa 22 августа собрал более сотни человек, хотя в то время действовал запрет на проведение массовых мероприятий.
Как показала проверка, в клубе не организованы условия для соблюдения социальной дистанции посетителями и правил личной гигиены сотрудниками. Кроме того, последняя обработка помещения проводилась за две с половиной недели до концерта. Также в баре не проверяли сотрудников на наличие заболеваний пред работой.
За указанные нарушения постановлением Пролетарского районного суда Ростова ООО «Студия Событий» оштрафовали на 200 тысяч рублей.