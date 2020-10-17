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На 200 тысяч рублей оштрафовали организатора концерта Басты в Ростове

17 октября 2020, 13:59
Фото: pixabay.com
ООО «Студия Событий» оштрафовали за несоблюдение санитарных требований при организации в Ростове-на-Дону концерта Басты, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Концерт Басты на летней веранде ночного клуба Embargo Villa 22 августа собрал более сотни человек, хотя в то время действовал запрет на проведение массовых мероприятий.

Как показала проверка, в клубе не организованы условия для соблюдения социальной дистанции посетителями и правил личной гигиены сотрудниками. Кроме того, последняя обработка помещения проводилась за две с половиной недели до концерта. Также в баре не проверяли сотрудников на наличие заболеваний пред работой.

За указанные нарушения постановлением Пролетарского районного суда Ростова ООО «Студия Событий» оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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