На 200 тысяч рублей оштрафовали организатора концерта Басты в Ростове

Как показала проверка, в клубе не организованы условия для соблюдения социальной дистанции посетителями и правил личной гигиены сотрудниками. Кроме того, последняя обработка помещения проводилась за две с половиной недели до концерта. Также в баре не проверяли сотрудников на наличие заболеваний пред работой.