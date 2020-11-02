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Posted 2 ноября 2020, 11:56

Published 2 ноября 2020, 11:56

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

До 20 лет колонии запросили в Ростове за подготовку взрыва на концерте Киркорова

2 ноября 2020, 11:56
От 11 до 20 лет строго режима запросил государственный обвинитель фигурантам дела по подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, сообщили в Южном окружном военном суде.

«Сегодня началась стадия прений сторон по уголовному делу в отношении Казуева и других», — сказано в сообщении.

В 2017 году четверо мужчин, Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, вошли в состав организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ. В июне 2017 года фигуранты намеревались совершить террористический акт в виде взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.

В первый день прений, которые проходят в Ростове, государственный обвинитель запросил Казуеву 20 лет строго режима, Халдузову 19 лет строгого режима, Ибрагимову 18 лет строгого режима и Магомедову 11 лет строгого режима.

Отмечается, что прения продолжат 5 ноября.

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