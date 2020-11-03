Губернатора Ростовской области попросили прокомментировать «кислородный скандал»

Представители партии отметили, что никто из регионального правительства еще не прокомментировал произошедшее. Депутаты обратились к губернатору с требованием дать оценку тому, что произошло в больнице № 20 и действиям властей всех уровней, которые пытались скрыть информацию от СМИ и от жителей региона.
Напомним, что в ночь на 12 октября в ковидном госпитале произошла массовая гибель пациентов. Изначально сообщалось, что люди задохнулись из-за перебоев с подключением кислорода. Городская администрация эту информацию опровергла. Однако, после того, как произошедшее получило широкий общественный резонанс, своих постов лишились глава регионального Минздрава Татьяна Быковская и глава Горздрава Надежда Левицкая. У обеих дома прошли обыски.
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых человек.