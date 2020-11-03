Губернатора Ростовской области попросили прокомментировать «кислородный скандал»

Представители партии отметили, что никто из регионального правительства еще не прокомментировал произошедшее. Депутаты обратились к губернатору с требованием дать оценку тому, что произошло в больнице № 20 и действиям властей всех уровней, которые пытались скрыть информацию от СМИ и от жителей региона.