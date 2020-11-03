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Ростовскую область хотят сделать пионером РФ в сфере дошкольного образования

3 ноября 2020, 17:53
Фото: pixabay.com
Новочеркасская фабрика интерактива предлагает сделать донской регион пилотным проектом среди субъектов РФ в сфере модернизации дошкольного образования, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной Палаты Ростовской области.

Помимо модернизации дошкольного образования, донская инновационная компания выступает с предложением сделать Новочеркасск пилотным проектом в образовании среди городов России. Новочеркасская фабрика интерактива – один из немногих разработчиков и производителей передового электронного оборудования с сенсорным управлением и полным производственным циклом. Именно ей принадлежит производство первого в России интерактивного профессионального рабочего места логопеда/дефектолога.

«Учится правильно говорить за таким столом, могут два ребенка одновременно. Зеркала помогают отработать правильную артикуляцию. А микрофоны и специальная компьютерная программа – распознать дефекты речь и исправить их», - сообщили в пресс-службе ТПП Ростовской области.

Таких разнообразных и современных комплексов в арсенале Новочеркасской фабрики интерактива великое множество.

Напомним, что Ростовские учителя из «Золотой тысячи» получили сертификаты Сбера.

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