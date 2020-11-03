Ростовскую область хотят сделать пионером РФ в сфере дошкольного образования

Помимо модернизации дошкольного образования, донская инновационная компания выступает с предложением сделать Новочеркасск пилотным проектом в образовании среди городов России. Новочеркасская фабрика интерактива – один из немногих разработчиков и производителей передового электронного оборудования с сенсорным управлением и полным производственным циклом. Именно ей принадлежит производство первого в России интерактивного профессионального рабочего места логопеда/дефектолога.