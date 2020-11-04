Ограничения на проведение свадеб хотят ввести в Ростовской области

Инициатива поступила от замглавы региона Сергея Бондарева. Он предложил ввести правило, чтобы на свадебной церемонии на каждого человека приходилось не менее 4 квадратных метров площади.
Могут быть введены из другие ограничения. Так, предлагается запретить детям посещать ТЦ и гипермаркеты без взрослых.
Призывников хотят отправлять на дополнительные обследования. По словам губернатора, рост заболеваемости происходит за счет вахтовиков.
«Нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию удержать. Хрупкое равновесие никого не должно успокаивать», — заявил глава региона Василий Голубев.