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Ограничения на проведение свадеб хотят ввести в Ростовской области

4 ноября 2020, 05:41
Фото: pixabay
В Ростовской области рассматривается возможность введения новых ограничений, в том числе связанных с проведением свадеб, сообщили в правительстве региона.

Инициатива поступила от замглавы региона Сергея Бондарева. Он предложил ввести правило, чтобы на свадебной церемонии на каждого человека приходилось не менее 4 квадратных метров площади.

Могут быть введены из другие ограничения. Так, предлагается запретить детям посещать ТЦ и гипермаркеты без взрослых.

Призывников хотят отправлять на дополнительные обследования. По словам губернатора, рост заболеваемости происходит за счет вахтовиков.

«Нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию удержать. Хрупкое равновесие никого не должно успокаивать», — заявил глава региона Василий Голубев.

На данный момент в регионе зарегистрировано более 31 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

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