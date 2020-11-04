В Ростове обнаружена контрафактная табачная продукция

Posted 4 ноября 2020, 08:49
Published 4 ноября 2020, 08:49
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Мероприятия по недопущению продажи контрафактной продукции на торговых объектах прошли в Октябрьском, Кировском и Ленинских районах Ростова. Представители правоохранительных органов проверили наличие документов на реализацию табачных изделий, осмотрели стенды с продукцией и провели профилактическую беседу с продавцами.
«В результате данных мероприятий полицейские задокументировали несколько фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации. На данных объектах торговля табачной продукции осуществлялась без каких-либо разрешающих документов и специальных марок», — говорится в сообщении пресс-службы.
Полученные материалы направлены в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области для принятия решения о привлечении нарушителей к установленной законом ответственности.
Напомним, что не так давно контрафактную одежду изъяли у жителя Таганрога.