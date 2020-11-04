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Posted 4 ноября 2020, 08:49

Published 4 ноября 2020, 08:49

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростове обнаружена контрафактная табачная продукция

4 ноября 2020, 08:49
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Эксклюзив
В ходе мероприятий по недопущению продажи контрафактной продукции, представители правоохранительных органов выявили ряд нарушений, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Мероприятия по недопущению продажи контрафактной продукции на торговых объектах прошли в Октябрьском, Кировском и Ленинских районах Ростова. Представители правоохранительных органов проверили наличие документов на реализацию табачных изделий, осмотрели стенды с продукцией и провели профилактическую беседу с продавцами.

«В результате данных мероприятий полицейские задокументировали несколько фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации. На данных объектах торговля табачной продукции осуществлялась без каких-либо разрешающих документов и специальных марок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Полученные материалы направлены в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области для принятия решения о привлечении нарушителей к установленной законом ответственности.

Напомним, что не так давно контрафактную одежду изъяли у жителя Таганрога.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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