В Ростове обнаружена контрафактная табачная продукция

Мероприятия по недопущению продажи контрафактной продукции на торговых объектах прошли в Октябрьском, Кировском и Ленинских районах Ростова. Представители правоохранительных органов проверили наличие документов на реализацию табачных изделий, осмотрели стенды с продукцией и провели профилактическую беседу с продавцами.