В Ростовском ковидном госпитале пациентам не дают лекарства

Депутат рассказал, что пациенты ковидного госпиталя горбольницы № 20 пожаловались ему на отсутствие должного лечения. Вот уже несколько дней им не дают противовирусные лекарства и таблетки от кашля.
«Несмотря на скандал, который произошел в горбольнице № 20, порядка там как не было, так и нет. Мне сложно представить, из каких источников черпают информацию чиновники о том, что все хорошо. Стоит просто зайти в медучреждения, пообщаться с врачами и пациентами — и все становится ясно. Но у нас и у власти региона — абсолютно разная информация, абсолютно разное понимание и, судя по всему, абсолютно разные реальности, в которых мы пребываем», — сообщил Пятибратов.
Продолжая выявлять факты нарушения в лечении пациентов, Петр Пятибратов запустил проект www.stopgovid161.ru. На сайте любой желающий может оставить жалобу по ненадлежащему медицинскому обслуживанию, по отказу в лечении. Для звонков работает телефон горячей линии: 8(800)100-74-17.
Напомним, что пристальное внимание к ковидному госпиталю горбольницы № 20 вызвано массовой гибелью людей.