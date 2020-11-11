В Ростовском ковидном госпитале пациентам не дают лекарства

«Несмотря на скандал, который произошел в горбольнице № 20, порядка там как не было, так и нет. Мне сложно представить, из каких источников черпают информацию чиновники о том, что все хорошо. Стоит просто зайти в медучреждения, пообщаться с врачами и пациентами — и все становится ясно. Но у нас и у власти региона — абсолютно разная информация, абсолютно разное понимание и, судя по всему, абсолютно разные реальности, в которых мы пребываем», — сообщил Пятибратов.