Три электрички сообщением Ростов — Лихая изменят расписание в конце ноября

Posted 14 ноября 2020, 12:43
Published 14 ноября 2020, 12:43
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
В указанные дни электричка № 6160 назначением Лихая — Ростов с отправлением в 07.55 мск будет ходить согласно действующего расписания до станции Зверево. В Сулин состав будет приходить на 5 минут позже в 09.04 мск, в Лесостепь на 8 минут позже в 09.26 мск, дальше идти по расписанию и прибывать в Ростов с восьмиминутным опозданием в 12.12 мск.
Пригородный поезд № 6155 из Ростова в Лихую будет отправляться по графику в 06.06 мск и двигаться согласно расписанию до станции Персиановка. Далее будет отправляться со станции Каменоломни на 40 минут позже в 08.55 мск, далее делать остановки: Шахтная 09.08-09.09 мск, Горная 09.25-09.26 мск, Лесостепь 09.32-09.33 мск, Сулин 09.52-09.53 мск, Зверево 10.17-10.18 мск, Предугольная 10.24 (+51 минута)-10.47 мск, Замчалово 10.57-10.58 мск, прибытием на станцию Лихая на 51 минуту позже в 11.14 мск.
Также электричка № 6157 из Ростова в Лихую будет отправляться по графику в 07.38 мск и по расписанию двигаться до Персиановки. Далее поезд будет следовать по графику: Каменоломни 09.46-10.19 мск (+20 минут), Шахтная 10.32 (+22 минуты)-10.33 мск, Горная 10.49-10.50 мск, Лесостепь 10.54-10.55 мск, Сулин 11.14 (+25 минут)-11.15 мск, Зверево 11.39 (+29 минут)-11.40 мск, Предугольная 11.46-11.47 мск, Замчалово 11.56-11.57 мск и прибывать в место назначения на 29 минут позже в 12.12 мск.
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