Три электрички сообщением Ростов — Лихая изменят расписание в конце ноября

В указанные дни электричка № 6160 назначением Лихая — Ростов с отправлением в 07.55 мск будет ходить согласно действующего расписания до станции Зверево. В Сулин состав будет приходить на 5 минут позже в 09.04 мск, в Лесостепь на 8 минут позже в 09.26 мск, дальше идти по расписанию и прибывать в Ростов с восьмиминутным опозданием в 12.12 мск.