Снеговика из ледовой стружки слепили в парке Революции в Ростове

В городе в этом году еще не было снега и снеговик сильно удивил местных жителей. «Не понятно, снег откуда?», — спросили несколько человек в комментариях.
Как оказалось, снеговика слепили не из снега, а из ледовой стружки с катка, которая появляется при шлифовке. «Шлифуют каток, стружку сбрасывают сзади», — пояснили знающие ростовчане.
Первый снег жителям Ростова обещают на следующей неделе, уже во вторник днем в городе возможен дождь, переходящий в мокрый снег. При этом температура воздуха к концу недели понизится до 0 С.