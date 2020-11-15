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Снеговика из ледовой стружки слепили в парке Революции в Ростове

15 ноября 2020, 13:45
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В парке Революции в Ростове-на-Дону появился снеговик, сообщили очевидцы в соцсети.

В городе в этом году еще не было снега и снеговик сильно удивил местных жителей. «Не понятно, снег откуда?», — спросили несколько человек в комментариях.

Как оказалось, снеговика слепили не из снега, а из ледовой стружки с катка, которая появляется при шлифовке. «Шлифуют каток, стружку сбрасывают сзади», — пояснили знающие ростовчане.

Первый снег жителям Ростова обещают на следующей неделе, уже во вторник днем в городе возможен дождь, переходящий в мокрый снег. При этом температура воздуха к концу недели понизится до 0 С.

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