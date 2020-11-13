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Posted 13 ноября 2020, 06:46

Published 13 ноября 2020, 06:46

Modified 18 сентября 2022, 11:03

Updated 18 сентября 2022, 11:03

Первый снег выпадет в Ростове в выходные

Первый снег выпадет в Ростове в выходные

13 ноября 2020, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В выходные жители Ростова-на-Дону смогут увидеть первый снег, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В пятницу 13 ноября в городе +5 С и переменная облачность, осадков не ожидается, ветер восточный, четыре метра в секунду. В ночь на субботу температура воздуха опустится до -2 С, небо затянут редкие облака.

В субботу 14 ноября днем +6 С и так же без осадков, ветер усилится до пяти метров в секунду, ночью заморозки до -1 С.

В воскресенье днем в Ростове +5 С и небольшая облачность, а ночью в городе выпадет первый снег. Также снег с дождем ожидается и в первые дни новой рабочей недели.

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