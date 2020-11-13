Первый снег выпадет в Ростове в выходные

Posted 13 ноября 2020, 06:46
Published 13 ноября 2020, 06:46
Modified 18 сентября 2022, 11:03
Updated 18 сентября 2022, 11:03
В пятницу 13 ноября в городе +5 С и переменная облачность, осадков не ожидается, ветер восточный, четыре метра в секунду. В ночь на субботу температура воздуха опустится до -2 С, небо затянут редкие облака.
В субботу 14 ноября днем +6 С и так же без осадков, ветер усилится до пяти метров в секунду, ночью заморозки до -1 С.
В воскресенье днем в Ростове +5 С и небольшая облачность, а ночью в городе выпадет первый снег. Также снег с дождем ожидается и в первые дни новой рабочей недели.