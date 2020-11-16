Смерть восьми малышей в Перинатальном центре опровергли в Ростове

Posted 16 ноября 2020, 09:20
Published 16 ноября 2020, 09:20
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Ростовский журналист и блогер Сергей Резник в своем телеграм-канале сообщил о том, что в областном Перинатальном центре за прошедшую неделю умерло восемь новорожденных детей.
«Восемь умерших новорожденных за неделю, это круто, даже, для ростовского ПЦ — уровня африканского роддома», — пишет Резник.
Позже журналист опубликовал другой пост, где говорит о том, что массовая смерть новорожденных может быть связано с нехваткой кислорода.
«Собственная кислородная станция Перинатального центра уничтожена посредством возбуждения фейкового уголовного дела в отношении бывшего главврача ПЦ Валерия Буштырева. Вырабатывающее кислород ООО „Оксиген“, недавно изгнано с территории ГБСМП, соседствующей с ПЦ. Кислород из Волгограда или Краснодара мог и не доехать», — пишет Резник.
Как пояснили в региональном пресс-центре, информация о смерти восьми детей в областном Перинатальном центре не соответствует действительности.
«За ноябрь текущего года в Перинатальном центре умерло два ребенка. Оба малыша родились с экстремально низкой массой тела», — рассказал сотрудник областного пресс-центра.