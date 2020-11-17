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Posted 17 ноября 2020, 07:11

Published 17 ноября 2020, 07:11

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Поезд сбил двух человек в Ростове

Поезд сбил двух человек в Ростове

17 ноября 2020, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону электровоз сбил парня с девушкой, которые перебегали пути, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на перегоне «Ростов-Тов. — р. Зоологический Сад». Удалось выяснить, что 20-летний парень с 23-летней девушкой пытались перебежать через железную дорогу, но не успели.

«Пару сбил маневровый электровоз, из-за чего пострадавшие получили многочисленные травмы. Их доставили в больницу», — сказано в сообщении.

Причиной инцидента является нарушение правил безопасности. О состоянии раненых информации нет.

Ранее водитель во время полицейской погони парализовал движение поездов в Ростове.

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