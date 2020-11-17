Поезд сбил двух человек в Ростове

Posted 17 ноября 2020, 07:11
Published 17 ноября 2020, 07:11
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Происшествие случилось на перегоне «Ростов-Тов. — р. Зоологический Сад». Удалось выяснить, что 20-летний парень с 23-летней девушкой пытались перебежать через железную дорогу, но не успели.
«Пару сбил маневровый электровоз, из-за чего пострадавшие получили многочисленные травмы. Их доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Причиной инцидента является нарушение правил безопасности. О состоянии раненых информации нет.