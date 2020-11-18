Поезд сбил школьника в Таганроге

Posted 18 ноября 2020, 07:44
Published 18 ноября 2020, 07:44
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Происшествие случилось на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». Под колесами состава оказался 17-летний парень, спасти его не удалось.
«На место инцидента прибыли сотрудники транспортной полиции. Причиной стало нарушение правил безопасности», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.