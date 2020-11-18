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Posted 18 ноября 2020, 07:44

Published 18 ноября 2020, 07:44

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Поезд сбил школьника в Таганроге

Поезд сбил школьника в Таганроге

18 ноября 2020, 07:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге машинист поезда сбил несовершеннолетнего, который перебегал пути, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». Под колесами состава оказался 17-летний парень, спасти его не удалось.

«На место инцидента прибыли сотрудники транспортной полиции. Причиной стало нарушение правил безопасности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ростове поезд сбил молодую пару.

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