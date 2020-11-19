Тесты на коронавирус начали делать в Таганроге

По его словам, лаборатория заработала на базе Городской больницы скорой медицинской помощи. В среду, 18 ноября, были подписаны необходимые разрешительные документы. Производительность лаборатории позволяет выполнять до 400 исследований на COVID-19 в сутки.
Напомним, что с начала пандемии в Ростовской области выявили 36523 случая заболевания коронавирусом, вылечились почти 30 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стал 1131 зараженный. За все время лаборатории выполнили более 1,08 миллиона тестирований на коронавирус.