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Тесты на коронавирус начали делать в Таганроге

19 ноября 2020, 12:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге была запущена лаборатория, которая будет выполнять тесты на коронавирус, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По его словам, лаборатория заработала на базе Городской больницы скорой медицинской помощи. В среду, 18 ноября, были подписаны необходимые разрешительные документы. Производительность лаборатории позволяет выполнять до 400 исследований на COVID-19 в сутки.

Напомним, что с начала пандемии в Ростовской области выявили 36523 случая заболевания коронавирусом, вылечились почти 30 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стал 1131 зараженный. За все время лаборатории выполнили более 1,08 миллиона тестирований на коронавирус.

Ранее также сообщалось, что Ростовская область начала выходить на плато по коронавирусу.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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