Тесты на коронавирус начали делать в Таганроге

Напомним, что с начала пандемии в Ростовской области выявили 36523 случая заболевания коронавирусом, вылечились почти 30 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стал 1131 зараженный. За все время лаборатории выполнили более 1,08 миллиона тестирований на коронавирус.