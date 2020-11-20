Логвиненко заявил о нехватке средств на благоустройство Ростова

Posted 20 ноября 2020, 11:16
Published 20 ноября 2020, 11:16
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
По словам Логвиненко, на уборку и благоустройство Ростова-на-Дону требуется около 7 миллионов рублей, однако администрация может выделить из городской казны только 2,2 миллиона рублей.
Сити-менеджер отметил, что этот тот минимум, который администрация может выделить, чтобы город можно было поддерживать в должном состоянии.
Глава администрации также добавил, что в городе отмечается дефицит дворников. Но городские власти просить помощи у регионального правительства не намерены, поскольку оно и так принимает участие в строительстве социальных объектов.
Ранее депутат Заксобрания Ростовской области предложил назвать худший парк Ростова на Вересаева именем сити-менеджера Логвиненко.