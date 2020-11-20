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Posted 20 ноября 2020, 11:16

Published 20 ноября 2020, 11:16

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Логвиненко заявил о нехватке средств на благоустройство Ростова

20 ноября 2020, 11:16
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о дефиците средств в бюджете города на его уборку и благоустройства, такое заявление он сделал в ходе заседания коллегии 19 ноября.

По словам Логвиненко, на уборку и благоустройство Ростова-на-Дону требуется около 7 миллионов рублей, однако администрация может выделить из городской казны только 2,2 миллиона рублей.

Сити-менеджер отметил, что этот тот минимум, который администрация может выделить, чтобы город можно было поддерживать в должном состоянии.

Глава администрации также добавил, что в городе отмечается дефицит дворников. Но городские власти просить помощи у регионального правительства не намерены, поскольку оно и так принимает участие в строительстве социальных объектов.

Ранее депутат Заксобрания Ростовской области предложил назвать худший парк Ростова на Вересаева именем сити-менеджера Логвиненко.

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