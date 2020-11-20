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Росздравнадзор не нашел восемь погибших в перинатальном центре Ростова младенцев

20 ноября 2020, 14:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Росздравнадзоре опровергли информацию о погибших в перинатальном центре Ростова-на-Дону восьми новорожденных, говорится на сайте ведомства.

Напомним, что ростовский журналист и блогер Сергей Резник в своем телеграм-канале сообщил о том, что в областном Перинатальном центре за неделю погибли восемь младенцев. В другой своей публикации Резник заявил, что причиной смерти малышей стала нехватка кислорода.

Сначала эту информацию опровергли в региональном пресс-центре, сообщив, что в ноябре в медицинском учреждении умерли только два ребенка.

После проведенной предварительной проверки Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области также назвал эту информацию, не соответствующей действительности.

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