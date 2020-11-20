Росздравнадзор не нашел восемь погибших в перинатальном центре Ростова младенцев

Напомним, что ростовский журналист и блогер Сергей Резник в своем телеграм-канале сообщил о том, что в областном Перинатальном центре за неделю погибли восемь младенцев. В другой своей публикации Резник заявил, что причиной смерти малышей стала нехватка кислорода.
Сначала эту информацию опровергли в региональном пресс-центре, сообщив, что в ноябре в медицинском учреждении умерли только два ребенка.
После проведенной предварительной проверки Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области также назвал эту информацию, не соответствующей действительности.