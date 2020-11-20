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Шапки, береты и шарфы спрятала от донской таможни жительница Украины

20 ноября 2020, 10:03
Фото: yutu.customs.gov.ru
Жительница Украины пыталась вывезти из Ростовской области партию незадекларированных товаров, спрятав их в арках над колесами, сообщили в Южном таможенном управлении.

Жительница соседнего государства на Chevrolet Aveo прибыла на пропускной пост Новошахтинск со стороны Ростовской области.

«Во время осмотра транспортного средства с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было получено рентгеновское изображение, дающее основания полагать, что в автомобиле находится не задекларированный должным образом товар», — сказано в сообщении.

При более тщательном осмотре таможенники нашли тайник в полостях над арками задних колес, получить доступ к которому который смогли только после снятия декоративной обшивки багажника. В тайнике находились более сотни беретов, шапок и шарфов.

По словам украинки, товар она купила на оптовом рыке в Ростове, а перед таможней специально остановилась в лесополосе и все спрятала, чтобы не подавать декларацию.

За указанное нарушение на женщину завели два дела административных правонарушениях.

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