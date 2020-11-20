Шапки, береты и шарфы спрятала от донской таможни жительница Украины

Жительница соседнего государства на Chevrolet Aveo прибыла на пропускной пост Новошахтинск со стороны Ростовской области.
«Во время осмотра транспортного средства с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было получено рентгеновское изображение, дающее основания полагать, что в автомобиле находится не задекларированный должным образом товар», — сказано в сообщении.
При более тщательном осмотре таможенники нашли тайник в полостях над арками задних колес, получить доступ к которому который смогли только после снятия декоративной обшивки багажника. В тайнике находились более сотни беретов, шапок и шарфов.
По словам украинки, товар она купила на оптовом рыке в Ростове, а перед таможней специально остановилась в лесополосе и все спрятала, чтобы не подавать декларацию.
За указанное нарушение на женщину завели два дела административных правонарушениях.