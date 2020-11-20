Создать зеленый холм вместо мусорного полигона в Левенцовке обещали власти Ростова

Так, уже в 2021 году в Ростове приступят к ликвидации свалки в промышленной зоне в Советском районе. По словам заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Алексея Пикалова, на благоустройство этого участка было выделено 4 миллиарда рублей из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Экология».
К 2023 году территорию мусорного полигона планируется озеленить. В настоящее время проект проходит государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре.
Как отметил начальник управления благоустройства и лесного хозяйства Дмитрий Пыжов, рекультивация полигона пройдет в два этапа. В ходе технического этапа будет спроектирован рельеф и высажены растения. А затем жители города смогут выбрать, какой проект благоустройства будет реализован на этом месте.
Ранее в Ростовской области в рамках нацпроекта «Экология» построили четыре объекта водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики в Аксайском, Чертковском районах, Красном Сулине и Гуково.