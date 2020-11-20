Создать зеленый холм вместо мусорного полигона в Левенцовке обещали власти Ростова

Так, уже в 2021 году в Ростове приступят к ликвидации свалки в промышленной зоне в Советском районе. По словам заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Алексея Пикалова, на благоустройство этого участка было выделено 4 миллиарда рублей из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Экология».