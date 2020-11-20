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Создать зеленый холм вместо мусорного полигона в Левенцовке обещали власти Ростова

20 ноября 2020, 18:30
Фото: pixabay.com
К 2023 году на месте мусорного полигона в районе Левенцовский в Ростове-на-Дону планируют создать зону отдыха, говорится в сообщении городской администрации.

Так, уже в 2021 году в Ростове приступят к ликвидации свалки в промышленной зоне в Советском районе. По словам заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Алексея Пикалова, на благоустройство этого участка было выделено 4 миллиарда рублей из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Экология».

К 2023 году территорию мусорного полигона планируется озеленить. В настоящее время проект проходит государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре.

Как отметил начальник управления благоустройства и лесного хозяйства Дмитрий Пыжов, рекультивация полигона пройдет в два этапа. В ходе технического этапа будет спроектирован рельеф и высажены растения. А затем жители города смогут выбрать, какой проект благоустройства будет реализован на этом месте.

Ранее в Ростовской области в рамках нацпроекта «Экология» построили четыре объекта водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики в Аксайском, Чертковском районах, Красном Сулине и Гуково.

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