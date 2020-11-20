Всего 100 тыс рублей выделили на новогодний фейерверк в Ростове

Сумму в десять раз меньше обычной потратят на фейерверк по случаю нового 2021 года в Ростове-на-Дону, следует из документов на сайте госзакупок.

На оказание услуг по проведению праздничного фейерверка власти Ростова выделили 100 тысяч рублей, тогда как на эти же цели ко Дню города в прошлом году потратили миллион рублей. Исполнителю необходимо организовать фейерверк из одиночных салютов диаметром не менее двух дюймов и фейерверочных шаров диаметром от 2,5 до 6 дюймов в парке Горького. Пройдет новогодний салют 31 декабря с 19.00 до 00.00 мск, точное время определят позже. Напомним, в конце сентября Роспотребнадзор порекомендовал компаниям Ростова не проводить новогодние корпоративы. Заказать Дед Мороза на дом тоже можно будет только онлайн.