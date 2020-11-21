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Цена на бородинский хлеб в Ростовской области оказалась самой низкой в РФ

21 ноября 2020, 13:58
Фото: pixabay.com
Ростовская область стала регином, в котором бородинский хлеб продают по самой низкой цене в России, сообщили РИА "Новости".

В октябре 2020 года буханка бородинского хлеба весом 400 граммов в Ростовской области и Алтайском крае стоила 27 рублей, это самая низкая стоимость в стране. Средняя цена такого хлеба в России за год увеличилась на 22% до 34 рублей.

Самым дешевым оказался дарницкий хлеб, который в несетевых магазинах Удмуртии продают по 14 рублей, нарезной батон дешевле всего обходится жителям Оренбургской области, в 22 рубля.

Ранее Роскачество проверило отечественной бородинский хлеб двадцати шести торговых марок. Они выяснило, что в образцах изученной продукции содержится мало витаминов.

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#Новости#Экономика
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