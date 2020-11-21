Цена на бородинский хлеб в Ростовской области оказалась самой низкой в РФ

В октябре 2020 года буханка бородинского хлеба весом 400 граммов в Ростовской области и Алтайском крае стоила 27 рублей, это самая низкая стоимость в стране. Средняя цена такого хлеба в России за год увеличилась на 22% до 34 рублей.