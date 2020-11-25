Власти рассказали, как сократят число бездомных животных в Ростовской области

Posted 25 ноября 2020, 04:36
Published 25 ноября 2020, 04:36
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
Подобные акции проводятся каждый месяц с 2018 года. Она направлены на снижение численности бездомных животных.
«Льготы действуют каждый последний четверг месяца. Стоимость в это время падает примерно на 30%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что перед процедурой необходимо записаться. Владельцы животных должны быть в масках, саму акцию проводит государственная ветеринарная служба региона.