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Posted 25 ноября 2020, 04:36

Published 25 ноября 2020, 04:36

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

Власти рассказали, как сократят число бездомных животных в Ростовской области

25 ноября 2020, 04:36
В Ростовской области в четверг состоится День льготной стерилизации кошек и собак, сообщили в правительстве региона.

Подобные акции проводятся каждый месяц с 2018 года. Она направлены на снижение численности бездомных животных.

«Льготы действуют каждый последний четверг месяца. Стоимость в это время падает примерно на 30%», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перед процедурой необходимо записаться. Владельцы животных должны быть в масках, саму акцию проводит государственная ветеринарная служба региона.

Ранее бешеный бездомный кот покусал жительницу Новочеркасска.

#Общество#Новости
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