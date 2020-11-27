rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нормальные деревья пообещали высадить власти Таганрога

27 ноября 2020, 14:40
Фото: Сергей Плишенко / instagram.com/taganrog2020
Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий пообещал высадить новые деревья на улице Петровской, сообщает издание «Ерш.Таганрог».

Напомним, местные жители назвали издевательством новые деревья на этой улице. Они пожаловались, что спилили большие деревья, и власти пообещали взамен высадить хвойные. Однако здесь появились чахлые саженцы фруктовых.

Сити-менеджер прокомментировал, что высаженные деревья соответствуют условиям контракта. Он добавил, что сейчас проводится работа над тем, чтобы поменять их на такие, которым не нужно следующие 20 лет расти до нормальных размеров.

«В этом году должны успеть высадить двухметровые деревья тех же самых пород. Их выбирали таким образом, чтобы не было много грязи», — заявил Лисицкий.

Он добавил, что в смете оказались те деревья, которые попадали по стоимости. По его словам, к этому процессу нужно было подойти более творчески.

Материалы по теме
Около 33 тыс деревьев высадили в Ростовской областиДо декабря в Ростове высадят почти девять тысяч деревьевСвыше 50 можжевельников высадили на аллее благодарности медикам в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00