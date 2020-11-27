Нормальные деревья пообещали высадить власти Таганрога

Напомним, местные жители назвали издевательством новые деревья на этой улице. Они пожаловались, что спилили большие деревья, и власти пообещали взамен высадить хвойные. Однако здесь появились чахлые саженцы фруктовых.
Сити-менеджер прокомментировал, что высаженные деревья соответствуют условиям контракта. Он добавил, что сейчас проводится работа над тем, чтобы поменять их на такие, которым не нужно следующие 20 лет расти до нормальных размеров.
«В этом году должны успеть высадить двухметровые деревья тех же самых пород. Их выбирали таким образом, чтобы не было много грязи», — заявил Лисицкий.
Он добавил, что в смете оказались те деревья, которые попадали по стоимости. По его словам, к этому процессу нужно было подойти более творчески.