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Posted 27 ноября 2020, 09:14

Published 27 ноября 2020, 09:14

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Оправдавшего теракты в мечетях ростовчанина приговорили к двум годам колонии

27 ноября 2020, 09:14
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Эксклюзив
Южный военный суд приговорил жителя Мартыновского района Ростовской области к двум годам колонии общего режима за публичное оправдание терактов в мечетях Новой Зеландии, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Следователи установили, что житель Мартыновского района Денис Щебетун «ВКонтакте» разместил комментарии, оправдывающие террористический акт, совершенный в марте прошлого года в двух мечетях города Крайстчерча (Новая Зеландия).

В результате терактов погиб 51 человек. Также осужденный в своих комментариях призывал к насилию в отношении лиц кавказской национальности. Денис Щебетун полностью признал свою вину, его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Также ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», — сообщает ведомство.

Приговор в законную силу не вступил.

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