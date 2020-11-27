Оправдавшего теракты в мечетях ростовчанина приговорили к двум годам колонии

Posted 27 ноября 2020, 09:14
Published 27 ноября 2020, 09:14
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Следователи установили, что житель Мартыновского района Денис Щебетун «ВКонтакте» разместил комментарии, оправдывающие террористический акт, совершенный в марте прошлого года в двух мечетях города Крайстчерча (Новая Зеландия).
В результате терактов погиб 51 человек. Также осужденный в своих комментариях призывал к насилию в отношении лиц кавказской национальности. Денис Щебетун полностью признал свою вину, его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
«Также ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», — сообщает ведомство.
Приговор в законную силу не вступил.