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Замглавы МинЖКХ Ростовской области разнес чиновников

27 ноября 2020, 09:51
Фото: minjkh.donland.ru
Заместитель главы МинЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов остался недоволен работой глав администраций городов, прозвучало на пресс-конференции.

По словам Беликова, чиновники на местах не следят за работой подрядчиков, хотя должны это делать постоянно. Он привел в пример Красный Сулин, в котором компании длительное время не могут доделать фонтан и малые архитектурные формы.

Беликов добавил, что главы территорий должны ожить, заниматься работой и держать под контролем все процессы. Он поинтересовался, зачем они проводят конкурсы, если не умеют работать.

«Я не должен приезжать вечером, с главой администрации района ходить и проверять контур заземления и гидроизоляцию туалетов», — заявил Беликов, пишет Donday со ссылкой на слова замминистра.

Он добавил, что 85% поступающих документов оформлены ненадлежащим способом. Читайте также: «Выискиванием блох» назвал Голубев работу ЖКХ в Ростовской области»

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