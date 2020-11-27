Замглавы МинЖКХ Ростовской области разнес чиновников

По словам Беликова, чиновники на местах не следят за работой подрядчиков, хотя должны это делать постоянно. Он привел в пример Красный Сулин, в котором компании длительное время не могут доделать фонтан и малые архитектурные формы.
Беликов добавил, что главы территорий должны ожить, заниматься работой и держать под контролем все процессы. Он поинтересовался, зачем они проводят конкурсы, если не умеют работать.
«Я не должен приезжать вечером, с главой администрации района ходить и проверять контур заземления и гидроизоляцию туалетов», — заявил Беликов, пишет Donday со ссылкой на слова замминистра.
Он добавил, что 85% поступающих документов оформлены ненадлежащим способом. Читайте также: «Выискиванием блох» назвал Голубев работу ЖКХ в Ростовской области»