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Posted 28 ноября 2020, 14:17

Published 28 ноября 2020, 14:17

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Стало известно, чем займется Борис Розин после ухода из ковидного госпиталя Ростова

28 ноября 2020, 14:17
Сюжет
Эксклюзив
Меня попросили уточнить, что я увольняюсь по собственному желанию, и теперь я в свободном плавании, сообщает RostovGazeta бывший заведующий ковидного госпиталя горбольницы № 20 в Ростове Борис Розин.

Отметив 67 - летие, Борис Розин попросил главврача горбольницы № 20 отпустить его в длительный отпуск без сохранения заработной платы. Однако главный врач отказал в этой просьбе.

«Я написал заявление на увольнение по собственному желанию и стал свободным человеком», — сообщает Борис Розин.

Напомним, что за плечами бывшего заведующего Ростова — тысячи спасенных жизней пациентов с COVID-19. Именно он, практически с нуля, создал работу госпиталя при горбольнице № 20, и практически жил в «красной зоне», обучая врачей тонкостям хирургических манипуляций.

«Понимаете, когда мне Борис Ельцин присудил звание Заслуженного врача РФ, мэр Ростова Сергей Горбань наградил памятной медалью за заслуги перед городом Ростовом, а в августе 2019 года Василий Юрьевич Голубев наградил памятным знаком отличия за заслуги перед донским краем, а потом просто попросили написать заявление об уходе, как я могу дальше продолжать медицинскую деятельность? Если меня в негативном свете выставляют в глазах и мэра, и губернатора, представляя меня зачинщиком скандалов, и даже не хотят разобраться так ли это, узнать мое мнение на этот счет, я не знаю как оправдаться. Да и зачем что-то доказывать, если похоже, что городу не нужны ни мои знания, ни мой опыт. Со мной даже никто не встретился для того, чтобы поговорить и узнать правду», — делится наболевшим с RostovGazeta Борис Розин.

Ранее со слов депутата RostovGazeta сообщала, что в ковидном госпитале горбольницы № 20, порядка как не было, так и нет.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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