Стало известно, чем займется Борис Розин после ухода из ковидного госпиталя Ростова

«Понимаете, когда мне Борис Ельцин присудил звание Заслуженного врача РФ, мэр Ростова Сергей Горбань наградил памятной медалью за заслуги перед городом Ростовом, а в августе 2019 года Василий Юрьевич Голубев наградил памятным знаком отличия за заслуги перед донским краем, а потом просто попросили написать заявление об уходе, как я могу дальше продолжать медицинскую деятельность? Если меня в негативном свете выставляют в глазах и мэра, и губернатора, представляя меня зачинщиком скандалов, и даже не хотят разобраться так ли это, узнать мое мнение на этот счет, я не знаю как оправдаться. Да и зачем что-то доказывать, если похоже, что городу не нужны ни мои знания, ни мой опыт. Со мной даже никто не встретился для того, чтобы поговорить и узнать правду», — делится наболевшим с RostovGazeta Борис Розин.