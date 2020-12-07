Ростовчане хотят получить машину и путешествие в качестве подарка на Новый год

Около 59% опрошенных заявили, что потратят на презенты не более пяти тысяч рублей. Еще 21% респондентов готовы вложить в это до 10 тысяч рублей.
Ростовчане хотят получить в качества подарка путешествие, подарочный сертификат, часы или сумку, гаджет и автомобиль. Сами они собираются дарить сладости, сувениры, гаджеты, подарочные сертификаты, алкоголь.
Некоторые респонденты планируют дарить деньги. Для детей до 7 лет в качестве новогоднего подарка чаще всего выбирают мягкие игрушки, куклы и машинки.