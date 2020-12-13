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Порядка 5,7 млрд руб потратят на новую канализацию в Ростове

13 декабря 2020, 17:53
Фото: pixabay.com
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о платах города приступить к реализации второго этапа строительства крупнейшего канализационного коллектора, об этом он поведал в ходе встречи с представителями СМИ в пятницу, 11 декабря.

По словам сити-менеджера, на строительство второй очереди канализационного коллектора №62 выделено 5,7 миллиарда рублей, из которых из федерального бюджета было направлено около 5 миллиардов. Работы планируется завершить в течение пяти лет.

Логвиненко подчеркнул, что развитие инженерной инфраструктуры должно идти одномоментно с развитием города. Он добавил, что в коллектор будут попадать стоки с территории старого аэропорта, где планируется строительство нового жилого района, а также из Первомайского района города.

Ранее на Сарьяна в Ростове перенесли реконструкцию канализационного коллектора.

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