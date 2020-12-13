Порядка 5,7 млрд руб потратят на новую канализацию в Ростове

По словам сити-менеджера, на строительство второй очереди канализационного коллектора №62 выделено 5,7 миллиарда рублей, из которых из федерального бюджета было направлено около 5 миллиардов. Работы планируется завершить в течение пяти лет.
Логвиненко подчеркнул, что развитие инженерной инфраструктуры должно идти одномоментно с развитием города. Он добавил, что в коллектор будут попадать стоки с территории старого аэропорта, где планируется строительство нового жилого района, а также из Первомайского района города.