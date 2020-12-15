Ростовчанина задержали в Ленинградской области за изнасилование двух девочек 9 лет

Posted 15 декабря 2020, 11:31
Published 15 декабря 2020, 11:31
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
В полицию обратились бабушка одной из девочек, которая рассказала, что 11 декабря в подъезде дома № 22 по улице Красноборской на ее внучку напал неизвестный мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера. Чуть позже с аналогичным заявлением обратилась мать еще одной пострадавшей.
Как пишет РИА «Новости», подозреваемого задержали 14 декабря, им оказался 39-летний приезжий из Ростовской области, проживавший в одном подъезде с одной из пострадавших девочек.
На мужчину завели уголовное дело и заключили под стражу.
Ранее в Шолоховском районе арестовали местного жителя, который заставлял жену и детей танцевать голыми.