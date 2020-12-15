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Posted 15 декабря 2020, 11:31

Published 15 декабря 2020, 11:31

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Ростовчанина задержали в Ленинградской области за изнасилование двух девочек 9 лет

Ростовчанина задержали в Ленинградской области за изнасилование двух девочек 9 лет

15 декабря 2020, 11:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителя Ростовской области задержали за изнасилование двух девятилетних девочек в деревне Лесколово Всеволожского района, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратились бабушка одной из девочек, которая рассказала, что 11 декабря в подъезде дома № 22 по улице Красноборской на ее внучку напал неизвестный мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера. Чуть позже с аналогичным заявлением обратилась мать еще одной пострадавшей.

Как пишет РИА «Новости», подозреваемого задержали 14 декабря, им оказался 39-летний приезжий из Ростовской области, проживавший в одном подъезде с одной из пострадавших девочек.

На мужчину завели уголовное дело и заключили под стражу.

Ранее в Шолоховском районе арестовали местного жителя, который заставлял жену и детей танцевать голыми.

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