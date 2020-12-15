Ростовчанина задержали в Ленинградской области за изнасилование двух девочек 9 лет

В полицию обратились бабушка одной из девочек, которая рассказала, что 11 декабря в подъезде дома № 22 по улице Красноборской на ее внучку напал неизвестный мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера. Чуть позже с аналогичным заявлением обратилась мать еще одной пострадавшей.