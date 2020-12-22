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Posted 22 декабря 2020, 08:29

Published 22 декабря 2020, 08:29

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Ростов и Таганрог стали лидерами по числу зараженных коронавирусом

Ростов и Таганрог стали лидерами по числу зараженных коронавирусом

22 декабря 2020, 08:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировали 385 случаев заболевания коронавирусом в 28 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Большинство заболевших оказались в Ростове и Таганроге — 168 и 22. Также случаи заболевания подтвердили в Батайске, Гуково, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Волгодонске.

Также коронавирус выявили в Миллеровском, Орловском, Чертковском районах. В больницах остается 3021 пациент с подтвержденным диагнозом.

За это время скончались 11 женщин и 12 мужчин, у них были хронические заболевания. Выздоровели 382 местных жителя.

За весь период подтвердили 48168 случаев заболевания, вылечились 38809 пациентов. Жертвами инфекции стали 1859 человек.

Напомним, что на лекарства для больных коронавирусом Ростовская область получит еще 87 миллионов рублей.

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