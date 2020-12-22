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Posted 22 декабря 2020, 07:44

Published 22 декабря 2020, 07:44

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Власти Ростова рассказали, где продают фальсифицированные продукты

Власти Ростова рассказали, где продают фальсифицированные продукты

22 декабря 2020, 07:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону чаще всего поддельную продукцию можно встретить в небольших магазинах, сообщили в городской администрации.

Эта информация прозвучала на заседании, которое провел первый замглавы города Юрий Овчинников. На нем присутствовали представители Роспотребнадзора, УМВД, таможни и торговых сетей.

На встрече прозвучало, что на прилавках магазинов периодически обнаруживают фальсифицированные пищевые продукты. Они имеют скрытые свойства и качества и считаются опасными для здоровья.

«Чаще всего такие товары находят в небольших торговых точках. Крупные сети, как правило, дорожат своей репутацией, поэтому проверяют поставщиков», — заявила замглавы администрации Светлана Камбулова.

Она добавила, что нужно информировать людей о продаже таких товаров в конкретных магазинах. По словам Овчинникова, в таких схемах участвуют несколько сторон, в том числе производители, посредники, поставщики.

«Нужно выстроить работу торговых сетей таким образом, чтобы продавцы не работали с недобросовестными поставщиками. Возможно нужно создать базу и вносить туда недобросовестных поставщиков», — заявил Овчинников.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили отличие контрафакта от фальсификата.

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