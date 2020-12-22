Власти Ростова рассказали, где продают фальсифицированные продукты

Posted 22 декабря 2020, 07:44
Published 22 декабря 2020, 07:44
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Эта информация прозвучала на заседании, которое провел первый замглавы города Юрий Овчинников. На нем присутствовали представители Роспотребнадзора, УМВД, таможни и торговых сетей.
На встрече прозвучало, что на прилавках магазинов периодически обнаруживают фальсифицированные пищевые продукты. Они имеют скрытые свойства и качества и считаются опасными для здоровья.
«Чаще всего такие товары находят в небольших торговых точках. Крупные сети, как правило, дорожат своей репутацией, поэтому проверяют поставщиков», — заявила замглавы администрации Светлана Камбулова.
Она добавила, что нужно информировать людей о продаже таких товаров в конкретных магазинах. По словам Овчинникова, в таких схемах участвуют несколько сторон, в том числе производители, посредники, поставщики.
«Нужно выстроить работу торговых сетей таким образом, чтобы продавцы не работали с недобросовестными поставщиками. Возможно нужно создать базу и вносить туда недобросовестных поставщиков», — заявил Овчинников.