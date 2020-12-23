Препарат дексаметазон исчез в разгар COVID-19 из аптек Ростовской области

«У меня эмфизема легких, хронический бронхит. Вот уже две недели не можем найти жизненно-необходимый для лечения препарат дексаметазон (раствор для инъекций). В аптеках города Донецк и Каменск-Шахтинский нет этого лекарства и нам не говорят, когда привезут», — говорит Николай Васильевич.