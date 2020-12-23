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Posted 23 декабря 2020, 13:17

Published 23 декабря 2020, 13:17

Modified 18 сентября 2022, 11:13

Updated 18 сентября 2022, 11:13

Препарат дексаметазон исчез в разгар COVID-19 из аптек Ростовской области

Препарат дексаметазон исчез в разгар COVID-19 из аптек Ростовской области

23 декабря 2020, 13:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Из аптеках Ростовской области пропал препарат дексаметазон в ампулах, которых входит в список лекарств при лечении COVID-19, об этом рассказал RostovGazeta житель Каменск-Шахтинска Николай Брезицкий-Кулик.

«У меня эмфизема легких, хронический бронхит. Вот уже две недели не можем найти жизненно-необходимый для лечения препарат дексаметазон (раствор для инъекций). В аптеках города Донецк и Каменск-Шахтинский нет этого лекарства и нам не говорят, когда привезут», — говорит Николай Васильевич.

Мужчине 65 лет, он говорит, что пока может заменить декстаметазон другим препаратом — преднизолоном. Однако запасы и этого лекарства у него на исходе.

В аптеках Ростова-на-Дону, Донецка и Каменск-Шахтинска фармацевты подтвердили отсутствие препарата.

«У самих поставщиков, производителей нет. Не знаю, когда привезут. Это лекарство входит в схему лечения коронавируса, из-за этого высокий спрос», — говорит сотрудница одной из аптек Ростова-на-Дону.

Сервис ГУП РО «Фармацевтический центр» показывает, что препарата дексаметазон в ампулах на сегодняшний день нет в аптеках Ростова-на-Дону. Лекарство можно найти ростовских аптеках только в форме таблеток.

В октябре генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что дексаметазон является единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19. Сейчас об исчезновении препарата из аптек сообщают жители многих регионов РФ.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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