Препарат дексаметазон исчез в разгар COVID-19 из аптек Ростовской области

Posted 23 декабря 2020, 13:17
Published 23 декабря 2020, 13:17
Modified 18 сентября 2022, 11:13
Updated 18 сентября 2022, 11:13
«У меня эмфизема легких, хронический бронхит. Вот уже две недели не можем найти жизненно-необходимый для лечения препарат дексаметазон (раствор для инъекций). В аптеках города Донецк и Каменск-Шахтинский нет этого лекарства и нам не говорят, когда привезут», — говорит Николай Васильевич.
Мужчине 65 лет, он говорит, что пока может заменить декстаметазон другим препаратом — преднизолоном. Однако запасы и этого лекарства у него на исходе.
В аптеках Ростова-на-Дону, Донецка и Каменск-Шахтинска фармацевты подтвердили отсутствие препарата.
«У самих поставщиков, производителей нет. Не знаю, когда привезут. Это лекарство входит в схему лечения коронавируса, из-за этого высокий спрос», — говорит сотрудница одной из аптек Ростова-на-Дону.
Сервис ГУП РО «Фармацевтический центр» показывает, что препарата дексаметазон в ампулах на сегодняшний день нет в аптеках Ростова-на-Дону. Лекарство можно найти ростовских аптеках только в форме таблеток.
В октябре генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что дексаметазон является единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19. Сейчас об исчезновении препарата из аптек сообщают жители многих регионов РФ.