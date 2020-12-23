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Posted 23 декабря 2020, 06:36

Published 23 декабря 2020, 06:36

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Свыше 1 млрд руб хотят взыскать с дочерней компании ростовского концерна «Вант»

Свыше 1 млрд руб хотят взыскать с дочерней компании ростовского концерна «Вант»

23 декабря 2020, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление конкурсного управляющего компании «Стройспектр», ранее входившей в концерн «Вант», с требованием привлечь к субсидиарной ответственности руководителей фирмы, говорится в документах на сайте «Электронное правосудия».

Так, с экс-владельца компании Андрея Куянова и ее экс-директора Александра Понамарева конкурсный управляющий потребовал взыскать более 1 миллиарда рублей.

Кроме того, ООО «Стройспектр» подало заявление о включении своих требований в размере 2,5 миллиарда рублей в деле о банкротстве учредителя строительного концерна «Вант» Валерия Чабанова.

Напомним, что в 2017 году Чабанова осудили за мошенничество и хищении 300 миллионов рублей у дольщиков. Кроме того, ему вменяют участие в ОПС «Пушкинское». В преступную группу входил и сын Чабанова Андрей. Члены ОПС совершали заказные убийства и организовывали жестокие избиения бизнесменов из Челябинской и Московской, а также Ростовской областей и Краснодарского края.

По информации системы СПАРК, ООО «Стройспектр» было создано в Ростовской области в 2001 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Ранее компания входила в строительный концерн «Вант». Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Стройспектр» банкротом в 2019 году.

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