Свыше 1 млрд руб хотят взыскать с дочерней компании ростовского концерна «Вант»

Напомним, что в 2017 году Чабанова осудили за мошенничество и хищении 300 миллионов рублей у дольщиков. Кроме того, ему вменяют участие в ОПС «Пушкинское». В преступную группу входил и сын Чабанова Андрей. Члены ОПС совершали заказные убийства и организовывали жестокие избиения бизнесменов из Челябинской и Московской, а также Ростовской областей и Краснодарского края.