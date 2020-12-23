Свыше 1 млрд руб хотят взыскать с дочерней компании ростовского концерна «Вант»

Posted 23 декабря 2020, 06:36
Published 23 декабря 2020, 06:36
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Так, с экс-владельца компании Андрея Куянова и ее экс-директора Александра Понамарева конкурсный управляющий потребовал взыскать более 1 миллиарда рублей.
Кроме того, ООО «Стройспектр» подало заявление о включении своих требований в размере 2,5 миллиарда рублей в деле о банкротстве учредителя строительного концерна «Вант» Валерия Чабанова.
Напомним, что в 2017 году Чабанова осудили за мошенничество и хищении 300 миллионов рублей у дольщиков. Кроме того, ему вменяют участие в ОПС «Пушкинское». В преступную группу входил и сын Чабанова Андрей. Члены ОПС совершали заказные убийства и организовывали жестокие избиения бизнесменов из Челябинской и Московской, а также Ростовской областей и Краснодарского края.
По информации системы СПАРК, ООО «Стройспектр» было создано в Ростовской области в 2001 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Ранее компания входила в строительный концерн «Вант». Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Стройспектр» банкротом в 2019 году.